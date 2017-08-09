Харийс Витолиньш: "Качество льда не оправдывает Коскинена, но курьезы бывают"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после поражения от олимпийской сборной России (3:4 Б) в финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open отметил, что Микко Коскинен пропустил из-за плохого качества льда, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что защитник Максим Чудинов забил сопернику в меньшинстве из своей зоны.

– Ребята достойно сыграли, – сказал Витолиньш. – Игра была интересная для зрителей. Овертайм, финал до конца, до буллитов. Конечно, ошибки были, но все же идет подготовка к чемпионату. Есть над чем работать.

– Как, на ваш взгляд, проявляет себя связка Гусев – Карпов?

– В первых матчах и с "Йокеритом" казалось, что уже вот-вот, сейчас немножко сбавили, но ведь идет тренировочный процесс. Где-то усталость проявляется. Нужно еще время.

– Почему Знарка сегодня не было?

– У него еще до турнира было запланировано, что сегодня будет отсутствовать. Поэтому это не связано ни с чем другим.

– Следили ли за олимпийской сборной, где много игроков СКА? Кого могли бы выделить?

– Мы следили за всеми матчами. Ребята показали характер. Все-таки это олимпийская сборная, и спустя рукава играть нельзя. Первая игра против "Сочи" была очень содержателей, показали хороший уровень. Вторая игра – начало было очень хорошим, и казалось, что так и дальше пойдет. Но в конце канадцы где-то переломили, но молодцы, что выстояли. Выделять никого не будем, все ребята старались. И сегодня бились до конца и выиграли.

– Третий гол уже в этом году Коскинен пропускает с чужой половины поля. Вас тенденция эта не пугает? Тренер вратарей знает, как решать проблему?

– Это не третий, а первый, по-моему (смеется). Две шайбы было из средней зоны, а эта уже из зоны соперника. Бывает такое, потому что качество льда не особенно было хорошим. В предыдущие дни было получше. Вы же видели, что шайба летела мимо, но попала в какую-то ямку или канавку и изменила направление движения буквально на 90 градусов. Это, конечно, не оправдывает Коскинена, надо быть готовым, но курьезы бывают. Что поделать.

Невероятный гол Чудинова из своей зоны! Видео