Невероятный гол Чудинова из своей зоны! Видео

Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов отметился заброшенной шайбой из своей зоны в финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open против СКА.

Национальная команда играла в меньшинстве, и хоккеист решился на дальний бросок, на который не среагировал голкипер петербургского клуба Микко Коскинен.

- Дистанция рабочая, 50 метров, можно бросать! - написала пресс-служба ФХР в Твиттере.

Отметим, что Чудинов является игроком СКА.