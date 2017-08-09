Невероятный гол Чудинова из своей зоны! Видео

Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов отметился заброшенной шайбой из своей зоны в финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open против СКА.
Национальная команда играла в меньшинстве, и хоккеист решился на дальний бросок, на который не среагировал голкипер петербургского клуба Микко Коскинен.
- Дистанция рабочая, 50 метров, можно бросать! - написала пресс-служба ФХР в Твиттере.
Отметим, что Чудинов является игроком СКА.
9 августа 2017 г.
Сверхдальнее попадание от Чудинова мы увидели! Это 2:3 и гол в меньшинстве! Гол на миллион просмотров! pic.twitter.com/n6xpgojM6h– Хоккей России (@russiahockey) 9 августа 2017 г.
Дистанция рабочая, 50 метров, можно бросать!– Хоккей России (@russiahockey) 9 августа 2017 г.
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