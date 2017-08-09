16:32 | Хоккей — КХЛ

Невероятный гол Чудинова из своей зоны! Видео


Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов отметился заброшенной шайбой из своей зоны в финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open против СКА.

Национальная команда играла в меньшинстве, и хоккеист решился на дальний бросок, на который не среагировал голкипер петербургского клуба Микко Коскинен.

Дистанция рабочая, 50 метров, можно бросать! - написала пресс-служба ФХР в Твиттере.

Отметим, что Чудинов является игроком СКА.

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