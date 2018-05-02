Алексей Кручинин: "Уверен, что Кравцова ждет большое будущее"

Нападающий "Трактора" Алексей Кручинин считает, что его партнера Виталия Кравцова ждет большое будущее. Кручинин уверен, что Кравцова не подстерегает "звездная болезнь".

- В следующем сезоне ваш партнёр по команде Виталий Кравцов сможет показывать тот же хоккей, что в прошедшем плей-офф?

- Я уверен, что у Виталия большое будущее, и всё будет хорошо. Он очень ответственно подходит к тренировкам и играм, всегда действует с максимальной отдачей, - цитируют "Известия" Кручинина. - Конечно, даже в этих условиях никто не застрахован от спадов. Особенно сейчас, когда на него свалилась слава в таком возрасте. Но ничего, он это перетерпит. Да и я с другими опытными игроками "Трактора" стараюсь ему помочь избежать головокружения от успехов. Так что мы все с оптимизмом ждём следующий сезон. Сейчас надо съездить в отпуск, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему розыгрышу.