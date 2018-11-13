Александр Якушев стал членом Зала хоккейной славы в "Торонто"

Сегодня в Торонто состоялась церемония включения новых членов в Зал славы. Ими стали Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер, хоккеистка Джайна Хеффорд, комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен, первый темнокожий игрок лиги Вилли О'Ри и знаменитый советский нападающий Александр Якушев.

Список лауреатов был объявлен еще в конце июня этого года, в субботу они получали перстни членов Залы славы.

Якушев провел всю карьеру в советском чемпионате в "Спартаке" (1963-80), после чего на три года отправился в австрийский "Клагенфурт". Он двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), семикратный чемпион мира (1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1979), трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976). В Зал славы ИИХФ введен в 2003 году. Лучший бомбардир сборной СССР на Суперсериях – как 1972, так и 1974 года.