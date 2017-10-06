Зубов – о матче со СКА: "Нельзя перепрыгнуть яму на 99 процентов – сорвешься вниз"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что доволен командой. Специалист поблагодарил хоккеистов за игру.

– Получилась хорошая игра, – начал Зубов. – Мы довольны своими ребятами. В прошлом матче проиграли СКА 0:3 и это оставило не лучшее впечатление. Пришлось вмешаться психологически.

Против СКА нельзя работать в полноги. Они хорошо комбинируют и передвигаются по площадке. Постоянно нужно держать концентрацию. Выпадение на секунду, полсекунды приводит к плачевным результатам. Нельзя перепрыгнуть яму на 99 процентов, надо прыгать на 100, иначе сорвешься вниз. Я благодарен ребятам за игру. Но результат – ноль очков. Есть к чему стремиться и над чем работать.

– Почему Санников отказался от капитанской нашивки?

– Это его выбор, мужской поступок. Он подошел ко мне и попросил об этом. Лучше у него спросить о причинах. Зачем мне озвучивать вещи, которые могут быть интимными. (Сергей ЯРЕМЕНКО)