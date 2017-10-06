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22:41 6 октября | Хоккей — КХЛ

Зубов – о матче со СКА: "Нельзя перепрыгнуть яму на 99 процентов – сорвешься вниз"


Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что доволен командой. Специалист поблагодарил хоккеистов за игру.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - &quot;Сибирь&quot; - 3:2. Сергей КАЛИНИН (№21) празднует очередную шайбу."Сибирь" не сдюжила. СКА побил рекорд "Авангарда"

– Получилась хорошая игра, – начал Зубов. – Мы довольны своими ребятами. В прошлом матче проиграли СКА 0:3 и это оставило не лучшее впечатление. Пришлось вмешаться психологически.

Против СКА нельзя работать в полноги. Они хорошо комбинируют и передвигаются по площадке. Постоянно нужно держать концентрацию. Выпадение на секунду, полсекунды приводит к плачевным результатам. Нельзя перепрыгнуть яму на 99 процентов, надо прыгать на 100, иначе сорвешься вниз. Я благодарен ребятам за игру. Но результат – ноль очков. Есть к чему стремиться и над чем работать.

– Почему Санников отказался от капитанской нашивки?

– Это его выбор, мужской поступок. Он подошел ко мне и попросил об этом. Лучше у него спросить о причинах. Зачем мне озвучивать вещи, которые могут быть интимными. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы других СМИ
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