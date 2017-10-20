Зинэтула Билялетдинов: "Насчет трансферов обращайтесь к генменеджеру, он этим руководит"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" в интервью "Бизнес Online" отметил, что его подопечные работают с хорошей отдачей. Специалист также добавил, что он не акцентирует внимание на игру с магнитогорским "Металлургом".

– Команда сейчас возглавляет Восток. Насколько вы довольны качеством игры?

– Сказать, что все идеально, я не могу. Есть вопросы, которые нам надо еще отрабатывать и дорабатывать. В целом ребята работают с хорошей отдачей, несмотря на то, что были сложные игры, они играли достойно. Может быть, одна игра с "Локомотивом" – она у нас не получилась, так скажем. А остальные игры сыграли хорошо. Я бы так оценил.

– Сегодня решили Глухова посмотреть в тройке с легионерами. Почему именно его?

– Потому что мы считаем, что на этом месте Михаил может помочь. Другие сочетания мы уже пробовали – они у нас стабильные. Поэтому решили попробовать.

– Сейчас у команды пошли травмы, есть дисквалифицированные игроки. Скоро откроется трансферное окно, вы нуждаетесь вы усилениях?

– Все вопросы к генеральному менеджеру. У нас генеральный менеджер есть, он руководит этим процессом. На будущее: все вопросы к нему.

– Из ближайшей серии можно сказать, что матч с "Магниткой" будет стоять особняком?

– Вы не акцентируете на этом. Я до выезда говорил: Питер, Питер – все на нем акцентировали. Многие команды играют очень хорошо и против них надо готовиться, против любой команды нужно готовиться. Поэтому у меня нет такого – "Магнитка" или Питер. Есть соперник, который сегодня будет, к нему надо готовиться серьезно и решать свою задачу.