Зинэтула Билялетдинов: "Марков провел неоценимую работу в команде"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил вклад защитника Андрея Маркова в общую победу команды в финале Кубка Гагарина над ЦСКА, где казанцы обыграли москвичей со счетом 4-1 в серии и в третий раз в истории лиги стали обладателями трофея. Специалист добавил, что очки, которых у Маркова меньше, чем у остальных, не имеют для него никакого значения.

– За счет чего Гарипову удалось сделать скачок вперед?

– Большая заслуга Сергея Абрамова. Он воспитал этого вратаря, - сказал Билялетдинов. - Это заслуга и Эмиля. Он смог после неудачных матчей исправить игру. Я рад, что он как спортсмен преодолел барьер. Это заслуга и команды, которая покаталась и сделала много блоков.

– Вы точно были уверены в нем?

– Я всегда защищал и буду защищать своих игроков. Я их знаю. Не все получается, но с отдачей у них все в порядке. Они работают – это главное.

– Насколько Марков помог молодым ребятам?

– Это бесценная работа. Это не какая-то показуха, а естественный пример. Ребята видели, как человек, поигравший столько лет в НХЛ, держит себя. Как он готовится к тренировкам и играет. Он очень много делает для нашей молодежи.

– А почему в плей-офф он набрал меньше очков, чем...

– (перебивая) Я на очки вообще никогда не смотрю. Забил, отдал – это для вас важно. Я вижу, что он делает. Марков – неоценимый игрок. (Артур ЕНИКЕЕВ)