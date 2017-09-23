Зинэтула Билялетдинов: "Готовились к "Ладе" как к серьезному сопернику"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Ладой" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда хорошо подготовилась к сопернику. По мнению наставника казанцев, у тольяттинцев есть молодые ребята, желающие играть.

- Я считаю, что наша команда очень хорошо подготовилась и достаточно правильно сработала, - приводит официальный сайт "Лады" слова Билялетдинова. - Были еще моменты, которые нужно было реализовывать, но не все у нас получилось. В принципе, результатом доволен. Готовились к игре с "Ладой", невзирая на ее серию поражений. Мы учитывали, что в ней собраны молодые ребята, которые хотят играть. Подготовка была к серьезному сопернику.