Юрий Яковлев: "Локомотив" будет доволен, когда выиграет чемпионат, например"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев в интервью "Известиям" признался, что ярославский клуб не боролся за Дениса Зернова​. Также он не готов пока давать оценку легионерам команды.

– Исключение из КХЛ "Лады" и "Югры" сократило дефицит игроков, создало рынок?

– Конечно, нет. Потому что на этот рынок попали ребята среднего уровня. Они мало интересуют команды, которые претендуют на решение серьезных задач.

– Рассматривали вариант приглашения Дениса Зернова, за которого "Авангард" выиграл жесткую конкуренцию у "Металлурга"?

– Нет. Мы исходим из того, что у нас очень много своей талантливой молодежи. Зачем нам бороться за Зернова, платить деньги?

– Довольны легионерами "Локомотива"?

– Мы будем довольны, когда выиграем. Чемпионат, например. А так мы всегда недовольны. Но теми ребятами, которые у нас есть, мы восхищаемся. Они – хорошие люди и сильные игроки. Я не говорю надуманные вещи. Но нужно выиграть. Если выиграем, будем рады.