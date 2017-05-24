Юрис Савицкис: "Исключение "Кузни" из КХЛ – не конец хоккея для Новокузнецка"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис после заседания Совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития лиги и состав участников следующего чемпионата подчеркнул, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из лиги - жесткое решение, которое всем далось тяжело.

В сезоне-2017/18 выступят 27 клубов, "Медвешчак" и "Кузня" не примут участия в 10-м сезоне КХЛ.

– Мы долго совещались, потому что были очень важные вопросы, – приводит официальный сайт лиги слова Савицкиса. – Мы обсуждали дальнейшее развитие Континентальной хоккейной лиги. Я думаю, что принятые решения – правильные, мы работаем на перспективу. КХЛ нужна еще более конкурентная среда по всем ее показателям, нам нужно улучшать качество лиги. Я думаю, что это повлияет на развитие хоккея в тех странах, где есть клубы из Континентальной хоккейной лиги.

Мы приняли решение наконец-то создать в лиге жесткий потолок зарплат. Но другого пути нет. Нам нужно искать возможности для того, чтобы КХЛ стала коммерческой лигой. Это будет трудно, но иного вектора развития я не вижу. Сможет ли КХЛ реализовать стратегию в указанный срок? Сама стратегия – хорошая штука. Чем тщательнее она разработана, тем сложнее внести в нее коррективы. Но если жизнь заставит, то почему нет? Мы же не догматики, мы – диалектики. Руководство КХЛ всегда готово к диалогу.

Исключение "Металлурга"? Это также был сложный вопрос. Ранее мы работали на расширение лиги, это было правильно. Сейчас мы приняли жесткое решение, которое всем далось тяжело. Там будет команда в ВХЛ – и это не самый плохой вариант. Это не конец хоккея для Новокузнецка.