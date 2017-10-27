"Йокерит" прервал 3-матчевую серию поражений, победив минское "Динамо"

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское "Динамо" со счетом 2:0. Финская команда прервала серию из 3 поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Минск) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: О`Нилл – 9 (Йоэнсуу, Й.Б. Йенсен), 13:01 – 1:0. Виртанен – 1 (Пильстрем, Леписто), 18:36 – 2:0.

Вратари: Запольски – Энрот (59:33).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 27 (7+19+1) – 29 (8+11+10).

Судьи: Бондарь, Щенев.

27 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.