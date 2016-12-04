"Йокерит" по буллитам обыграл "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" на своем льду в серии буллитов обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1. Победный буллит исполнил нападающий финнского клуба Сакари Салминен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пильстрем – 2 (бол., Лаюнен, Яакола), 3:42 – 1:0. Капризов – 14 (Умарк), 38:16 – 1:1.

Победный буллит: Салминен.

Вратари: Запольски – Сведберг.

Штраф: 12 – 33.

Броски: 31 (10+14+7+0) – 28 (7+8+10+3).

Судьи: Букин, Сидоренко.

4 декабря. Хельсинки. Hartwall Arena.