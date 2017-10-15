"Йокерит" одержал 14-ю победу подряд, забросив "Салавату" две шайбы за 8 секунд

"Йокерит" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" (2:0). Для финской команды это 14-я победа подряд. У хозяев две шайбы за 8 секунд в концовке второго периода забросили нападающие Петер Регин и Брайан О'Нилл.

"Йокерит", который опережает ЦСКА по очкам, занимает третье место в Западной конференции из-за деления по дивизионам.

Напомним, что нынешний главный тренер "Салавата" Эркка Вестерлунд трижды возглавлял "Йокерит".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: О`Нилл - 7 (Толванен, Иконен), 38:03 - 1:0. Регин - 2 (бол., Йоэнсуу), 38:11 - 2:0.

Вратари: Запольски - Скривенс (59:13 - 59:26, 59:41).

Штраф: 20 - 14.

Броски: 26 (8+12+6) - 22 (9+7+6).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

15 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.