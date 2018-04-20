Вячеслав Фетисов: "Точно знаю, что Знарок - один из самых высокооплачиваемых тренеров мира"

Легендарный защитник Вячеслав Фетисов, которому сегодня исполняется 60 лет, прокомментировал уход Олега Знарка с поста главного тренера сборной России, отметив, что победа на Олимпиаде не должна никому кружить голову. По его словам, Россия была в 55 секундах от позора.
– Если Знарок обиделся – то он не прав. Я точно знаю, что он один из самых высокооплачиваемых тренеров мира. И он получил все возможности для работы, все удобства. Если он обиделся – то точно не прав. Если там что-то другое, то мне трудно комментировать.
Олимпийский успех не должен нам кружить голову. Мы были в 55 секундах от позора, от которого не отмылись бы никогда. Этот волшебник из "Красной Армии" сотворил нам четыре гола. Это о многом говорит. Я бесконечно счастлив, что эти парни – я о Гусеве и Кучерове – не были замечены, и их взяли в ЦСКА. Они своим шансом воспользовались, хотя внимания на них не обращали.
Нам надо задуматься, что делать в ближайшие 5-10 лет. Посмотрите на НХЛ. Как там развиваются молодые ребята. У нас же либо стагнируют, либо деградируют. Потому что низкий уровень соревновательности. И талант здесь раскрывается сложнее. (Игорь ЕРОНКО)
Егорыч85
Мне кажется обсуждать причины ухода Знарка и его зарплату - непрофессионально. Фетисов, подумай над этим.
10:57
Stolbun
не Кучеров, а Капризов
22:29 20 апреля
refggg
Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
18:59 20 апреля
hrenobl68
Такое ощущение, что юбиляр давал интервью за праздничным столом. Какая то каша из Красной армии, ЦСКА, Капризова и Гусева.Я так и не понял кто кого не заметил и кого куда не взяли.
18:44 20 апреля