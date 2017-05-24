Вячеслав Фетисов: "Богатые клубы приезжают и забирают молодых талантов. Купленный результат ничего не стоит"

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов заявил, что России пойдет на пользу, если в лиге начнут побеждать команды из разных городов. Также он отметил, что купленный богатыми клубами результат ничего не стоит, и не поддерживает покупку молодых игроков такими командами.

– Я считаю, для нашей страны, где есть неравные социальные возможности... – сказал на "Спорт ФМ" Фетисов. – Если Новосибирск, Челябинск, Владивосток, Хабаровск будут выигрывать, то это будет только на пользу. У людей не возникало бы того недовольства, как сейчас. Богатые клубы приезжают и забирают молодых талантов, на которых могли бы расти другие дети.

Принцип, который родился в Канаде, для нашей страны самый правильный. Я бы принял такое решение лет на пять как минимум, чтобы понять, кто у нас хороший менеджер, кто у нас хороший тренер. Потому что сейчас сложно сравнить менеджера ЦСКА и менеджера Хабаровска – кто из них более профессиональный. То же самое с тренерами – они могут расти только при равных возможностях.

Хочется побеждать любой ценой? Знаете, купленный результат ничего не стоит в итоге.