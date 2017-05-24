Вячеслав Фетисов: "Богатые клубы приезжают и забирают молодых талантов. Купленный результат ничего не стоит"

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов заявил, что России пойдет на пользу, если в лиге начнут побеждать команды из разных городов. Также он отметил, что купленный богатыми клубами результат ничего не стоит, и не поддерживает покупку молодых игроков такими командами.
– Я считаю, для нашей страны, где есть неравные социальные возможности... – сказал на "Спорт ФМ" Фетисов. – Если Новосибирск, Челябинск, Владивосток, Хабаровск будут выигрывать, то это будет только на пользу. У людей не возникало бы того недовольства, как сейчас. Богатые клубы приезжают и забирают молодых талантов, на которых могли бы расти другие дети.
Принцип, который родился в Канаде, для нашей страны самый правильный. Я бы принял такое решение лет на пять как минимум, чтобы понять, кто у нас хороший менеджер, кто у нас хороший тренер. Потому что сейчас сложно сравнить менеджера ЦСКА и менеджера Хабаровска – кто из них более профессиональный. То же самое с тренерами – они могут расти только при равных возможностях.
Хочется побеждать любой ценой? Знаете, купленный результат ничего не стоит в итоге.
Дополнительная информация
https://sportfm.ru/media/video/kuplennyy-rezultat-nichego-ne-stoit-vyacheslav-fetisov-v-gostyakh-u-100-utra.html
King's Bounty IIII
В Ленинграде обожают купленные чемпионства Зенита и СКА.
14:33
Урфин Джюс
Все правильно сказал! Готов под каждым словом подписаться.. Но вот ведь не изменится ничего в ближайшее время.. Потому как невыгодно своих растить. Долго и не факт, что вырастет что-то. Проще деньги спонсора вбухать оптовую закупку молодых или уже состоявшихся игроков из других клубов. Особливо, когда бюджет нескончаемый... Да и результат хочется получить не завтра, а сейчас.
14:18
prosvet81
вот тут прав на 100%. как болельщик ЦСКА, даже если возьмет кубок команда в след сезоне ..мне лично класть на это....есть свои прекрасные ребята из молодежки , а мы скупаем пол сибири уже третий год
14:13