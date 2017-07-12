Вячеслав Быков: "Никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволии"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью "Известиям" отметил, что не может предъявить претензии к нападающему СКА Илье Ковальчуку, несмотря на непростой период в его карьере. По его словам, у любого игрока бывают серии, когда шайба не идет в ворота.

– Илья Ковальчук остался в КХЛ и СКА. Это серьезное усиление для нашей сборной перед Олимпиадой с учетом непростого периода в его карьере?

– Я всегда говорил, что не могу предъявить претензии к Илье по отношению к делу, желанию биться за команду, добиваться успеха. В безволии его никогда не мог упрекнуть. Просто у всех могут быть периоды, когда шайба не идет в ворота, когда происходят серии ошибок. Это нужно перетерпеть. В любом виде спорта, особенно если ты звезда первой величины и на тебя смотрит весь город и вся страна, твои ошибки будут разбираться вдоль и поперек, это спровоцирует лавину критики. Когда я работал в Санкт-Петербурге, мы много общались с Сашей Кержаковым. Его тогда критиковали, а мы с ним как-то сразу подружились. Потом пересеклись в Цюрихе, когда он играл в местном футбольном клубе на правах аренды. Я сказал ему, что, как бы тяжело ни было, обязательно наступит момент, когда тебя вызовут и дадут небольшой шанс. И нужно сразу, с листа им воспользоваться. Да, сейчас его спустили вниз, но возможность подняться, уверен, еще появится. И главное — ее не упустить.

– В вашей тренерской практике были похожие ситуации?

– Тот же Ковальчук на ЧМ-2008 в Квебеке. Тогда на меня все навалились, требуя посадить его на лавку. Особенно после его дисквалификации, когда Илья бился за своего друга Лешу Морозова, которого ударили исподтишка. Я бы никогда не осудил за это Ковальчука. Поэтому верил в него до конца, давал шанс. И в финале он сказал решающее слово.