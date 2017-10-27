Вячеслав Буцаев: "Салават Юлаев" никак не может заменить Капризова"

Бывший главный тренер ЦСКА и "Сочи" Вячеслав Буцаев выразил мнение, что "Салават Юлаев" до сих пор не может найти замену нападающему Кириллу Капризову, подписавшему контракт с армейцами. По словам специалиста, у 20-летнего форварда было прекрасное взаимопонимание с партнерами по звену Линусом Умарком и Теему Хартикайненом.

– У "Салавата" есть два очень сильных игрока – Умарк и Хартикайнен, но уфимцы никак не могут заменить в ударном звене Капризова, – приводит "Бизнес Online" слова Буцаева. – "Металлург" за четыре года два раза выиграл Кубок Гагарина и один раз играл в финале. Но они лишились четырех игроков и находятся сейчас, наверное, не на том месте, на котором хотели бы себя видеть. А процесс становления команды с молодыми игроками – не однодневный процесс.

– Есть мнение, что в конце прошлого сезона уже Умарк играл за счет Капризова. Согласны?

– И Капризов, и Умарк – оба индивидуально очень сильных хоккеиста. Считаю, что если Умарк и не самый сильный иностранец в КХЛ, то точно по своему мастерству входит в тройку самых лучших легионеров. В эту тройку, например, еще входит Доус, который показывает стабильные результаты. Но Умарк более разносторонний игрок. Возвращаясь к вопросу, я бы не говорил, кто за счет кого играл. Хартикайнен, Умарк и Капризов прекрасно понимали и дополняли друг друга в "Салавате". Это такой же случай как у Мозякина с Зариповым.