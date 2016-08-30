08:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Одно очко - лучше, чем ничего"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Медвешчака" (2:3 ОТ) посетовал, что его подопечные не смогли реализовать свои моменты.

– Игра была интересной, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – Думаю, что в первом периоде, имея достаточно моментов для того, чтобы увеличить счет, мы, к сожалению, не забили при таких ситуациях, как выход 2 в 1, у нас их четыре было. Тяжело рассчитывать на успех, тем не менее, у соперника были хорошие моменты, вратарь сыграл здорово. Взяли одно очко. Думаю, что это лучше, чем ничего.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Medveshchak-%E2%80%93-Sochi-Press-konferencija-trenerov-4544

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