Вячеслав Буцаев: "Нефтехимик" грамотно наказал "Сочи" за допущенные ошибки"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (0:5) отметил, что команда неплохо начала игру. По словам специалиста, соперник сумел грамотно воспользоваться большим количеством ошибок хозяев.

– Команду соперника с победой, – приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. – Начали мы игру неплохо. К нашему сожалению, "Нефтехимик" здорово реализовал большинство в первом периоде. Во втором мы попытались активнее сыграть в зоне соперника, но грубейшая ошибка привела к тому, что получили контратаку и гол в наши ворота. Ну и, соответственно, также в третьем периоде гости наказали нас за ошибки.

