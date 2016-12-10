21:40 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Нефтехимик" грамотно наказал "Сочи" за допущенные ошибки"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (0:5) отметил, что команда неплохо начала игру. По словам специалиста, соперник сумел грамотно воспользоваться большим количеством ошибок хозяев.

– Команду соперника с победой, – приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. – Начали мы игру неплохо. К нашему сожалению, "Нефтехимик" здорово реализовал большинство в первом периоде. Во втором мы попытались активнее сыграть в зоне соперника, но грубейшая ошибка привела к тому, что получили контратаку и гол в наши ворота. Ну и, соответственно, также в третьем периоде гости наказали нас за ошибки.
 

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-%E2%80%8B-Neftehimik-%E2%80%8BPress-konferencija-trenerov-5263

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