17:57 | Хоккей — КХЛ

Вратарю "Амура" Метсоле сломали четыре зуба во время матча

1

Вратарь "Амура" и сборной Финляндии Юха Метсола не смог доиграть до конца матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1). Хоккеист покинул лед после столкновения с игроком китайского клуба. Финн должен восстановиться к ответной игре.

– В результате удара ему маской надломило 4 зуба и рассекло губу, – цитирует "РИА Новости" пресс-службу хабаровчан. - Ему наложили шов. По предварительному заключению врачей сотрясения у Юхи нет, в субботу должен играть.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180125/1131605370.html

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Ну Столичный компресс и фин будет как новенький

18:13