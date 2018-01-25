Вратарю "Амура" Метсоле сломали четыре зуба во время матча

Вратарь "Амура" и сборной Финляндии Юха Метсола не смог доиграть до конца матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1). Хоккеист покинул лед после столкновения с игроком китайского клуба. Финн должен восстановиться к ответной игре.

– В результате удара ему маской надломило 4 зуба и рассекло губу, – цитирует "РИА Новости" пресс-службу хабаровчан. - Ему наложили шов. По предварительному заключению врачей сотрясения у Юхи нет, в субботу должен играть.