Власти Братиславы подали в суд на "Слован"

Администрация спортивных и рекреационных объектов Братиславы (STARZ) обратилась в суд с целью взыскать со "Слована" задолженность за аренду "Словнафт-Арены", сообщает hokej.sk. В конце января клуб был должен выплатить 1,028 миллиона евро, но в феврале он выплатил 700 тысяч евро. Теперь осталось заплатить еще 728 689 евро.

STARZ призвал "Слован" предоставить обязательство выплатить оставшуюся сумму не позднее начала нового сезона, то есть до конца июля. Клуб же попросил отсрочить погашение своего долга до конца сентября, поэтому STARZ решил подать иск в суд. Дебитор подал встречный иск.

Напомним, в прошлом сезоне "Слован" занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ​.