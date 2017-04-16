Владислав Третьяк: "Металлург" бился, но Мозякина и Зарипова не хватило физически"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что СКА на протяжении всего сезона показывал серьезный уровень хоккея, а также отметил, что в петербургском клубе много кандидатов в сборную России. Напомним, что СКА обыграл магнитогорский "Металлург" (5:3) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Хочу отметить "Металлург", команда билась, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Но, видимо, не хватило лидерам команды, Мозякину и Зарипову, чисто физически. Зарипов в концовке пятого матча имел три стопроцентных момента. "Магнитку" поздравляю с хорошей игрой, а СКА – с победой. Петербургский клуб показал добротную игру, достойную чемпиона.

Хороший финал, две команды показали хороший хоккей. Сегодняшняя игра была очень интересной, напряженной. Хочу сказать, что СКА на протяжении всего сезона показывал серьезный хоккей, там много игроков, которые являются кандидатами в сборную. Для сборной очень важно, чтобы у нас были сыгранные звенья. Теперь готовимся к чемпионату мира.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА