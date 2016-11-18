Владимир Юрзинов: "Куньлуню" нужно раздавать билеты китайской молодежи"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" (3:0) стал непростым для его команды. По словам специалиста, сейчас клуб из Поднебесной испытывает сложности, которые связаны с травмами игроков.

- Для нас это был тяжелый матч, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Юрзинова. - "Металлург" играл очень хорошо. То, что мы сумели забить в большинстве, предопределило исход игры. В последнее время мы испытываем сложности, у нас травмированы четыре хоккеиста, и на одних и тех же игроков выпадает большая нагрузка. Команда проявила характер и боролась до конца.

- На трибунах зрителей снова было немного...

- Я уже говорил об этом, что надо привлекать на трибуны студентов, школьников. Нужно раздавать билеты, чтобы молодежь могла посещать матчи. Надо привлекать "своего болельщика" на хоккей. Сегодня зрителей было немного, но их было уже больше, чем на прошлых матчах. Я ведь выступал с предложением: давайте мы поедем с командой, например, в какой-то крупный торговый центр, раздадим билеты молодежи, чтобы они приходили на хоккей. От команды мы готовы проявить инициативу.