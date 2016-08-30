18:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "Куньлунь" рассчитывает привлечь больше китайских игроков"

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Главный тренер "Красной Звезды Куньлунь" Владимир Юрзинов-младший заявил, что клуб будет стараться привлечь больше китайских игроков в состав команды. Сегодня в Пекине в Доме народных собраний состоялась официальная презентация "Куньлуня", во время которой хоккеисты получили игровую форму и клубный флаг.

– Собралась интернациональная команда, – цитирует "Р-Спорт" Юрзинова. – У нас игроки из семи стран – из России, Европы и Северной Америки. Мы стараемся по возможности привлекать больше китайских хоккеистов, чтобы они учились у наших более опытных игроков. Мы хотели бы, чтобы с каждым годом у нас было все больше китайских игроков, так как мы считаем своей самой важной целью создать костяк сборной команды, которая выступит на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160830/1055303675.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Куньлунь может собрать столько игроков ,сколько будет нужно для одновременного проведения матчей с клубами КХЛ и НХЛ...Китай все-таки...

18:57

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