Владимир Юрзинов: "Куньлунь" рассчитывает привлечь больше китайских игроков"

Главный тренер "Красной Звезды Куньлунь" Владимир Юрзинов-младший заявил, что клуб будет стараться привлечь больше китайских игроков в состав команды. Сегодня в Пекине в Доме народных собраний состоялась официальная презентация "Куньлуня", во время которой хоккеисты получили игровую форму и клубный флаг.

– Собралась интернациональная команда, – цитирует "Р-Спорт" Юрзинова. – У нас игроки из семи стран – из России, Европы и Северной Америки. Мы стараемся по возможности привлекать больше китайских хоккеистов, чтобы они учились у наших более опытных игроков. Мы хотели бы, чтобы с каждым годом у нас было все больше китайских игроков, так как мы считаем своей самой важной целью создать костяк сборной команды, которая выступит на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.