Владимир Вдовин: "Планируем ТВ-трансляции всех домашних матчей "Лады" в сезоне-2017/18"

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин в интервью сайту КХЛ рассказал, что клуб планирует показать больше матчей по телевидению в следующем сезоне. Также руководитель отметил, что финансирование команды останется на прежнем уровне.

– Недавно была озвучена стратегия развития КХЛ. Какие цели в этой связи стоят перед "Ладой" на следующий сезон?

– Будем совершенствоваться во всем, – сказал Вдовин. – В первую очередь необходимо улучшать спортивные результаты команды. Постараемся точечно усилиться в рамках наших возможностей, будем изыскивать и внутренние резервы. КХЛ ставит задачу по увеличению рентабельности клубов, и мы должны увеличивать свою доходную часть. В новом сезоне планируем телевизионные трансляции всех домашних матчей "Лады" – сейчас ведем переговоры. Нам надо увеличивать посещаемость своих игр – это один из резервов для развития клуба. Работаем над билетной программой, постараемся сделать ее привлекательной и для владельцев абонементов, и для других болельщиков. Словом, будем делать все, чтобы соответствовать предъявляемым лигой требованиям и не попасть в число клубов, которым придется покинуть КХЛ.

– Не уменьшится ли финансирование "Лады" в следующем сезоне?

– Если говорить о платежной ведомости команды, то она останется примерно на том же уровне.