Владимир Ткачев: "Ак Барсу" нужно более креативно играть в атаке"

Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (4:1) подчеркнул, что команда должна более креативно играть в атаке. Всего в восьми встречах текущего сезона казанцы забросили 20 шайб.

– Сегодня все молодцы, все здорово настроились, – приводит "Р-Спорт" слова Ткачева. – Антон Глинкин – молодец. У него было много моментов, шайба не шла в ворота. Наконец-то реализовал. Иржи Секач здорово обыграл защитника, Эмиль Гарипов надежно играл. Эмоциональный настрой сегодня был более высокий, чем в прошлых играх. Были заведены, первый гол зарядил нас энергией. Мы старались играть в этом русле. Секач показал индивидуальное мастерство, и это дало плоды. Если мы будем более креативно играть в атаке, голов будет больше. Главное, чтобы этот креатив не мешал обороне. Чтобы не было грубых ошибок. Потенциал у нас есть.