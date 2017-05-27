Владимир Малахов: "Не думаю, что Панарин раскрылся бы в НХЛ, не попади он в команду к Кейну"

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Владимир Малахов в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что при уменьшении зарплат в КХЛ российские хоккеисты поедут в НХЛ. При этом он подчеркнул, что обратно не вернутся только игроки, обладающие характером.

- Представим, что бюджет СКА сократили раз в 10. На многих россиян из их состава будет спрос в НХЛ? - вопрос Малахову.

- Думаю, в такой ситуации еще уедут Дадонов и Ковальчук. На этом список можно завершить.

- Гусев?

- Не факт, что он заиграет в НХЛ. Гусев - парень маленького роста. Перед нами пример Артемия Панарина, но ему повезло попасть в команду с Патриком Кейном. Не думаю, что он бы очень сильно раскрылся в НХЛ. Все же зависит от партнеров, которые тебе могут или не могут отдать пас. Поставили бы его в четвертое звено с теми, кто бегает просто, не думаю, что он бы забросил столько шайб. Важно найти свою команду и тренера.

Да, наша молодежь поедет в НХЛ. Они видят, что неправильно происходит в КХЛ, и хотят себя попробовать за океаном. Но опять же, в Северной Америке нужно деньги сначала заработать, а потом получить, а не как в нашей лиге. Так что при уменьшении зарплат в России уедут и останутся в НХЛ те, у кого есть характер, а другие - вернутся обратно.