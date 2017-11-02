Владимир Крикунов: "Можно и в три раза перебросать, а результата не добиться. Надо забивать"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения команды в домашней встрече чемпионата КХЛ от "Трактора" 2:3 (ОТ) посетовал на низкую реализацию моментов. Он подчеркнул, что к двум пропущенным шайбам привели грубейшие ошибки в обороне.

- Поздравляю "Трактор" с победой. Надо забивать свои моменты. В конце Паре мог забить, когда Крикунов ему передачу отдал. Две шайбы пропустили после грубейших ошибок в обороне: в овертайме это Трямкин, а первая пропущенная шайба - вина Коваржа. К сожалению, нападающие у нас не забивают. В прошлой игре все шайбы одно звено забросило, а нападающие трёх других пятёрок промолчали, и сегодня нападающие не забили.

- Тенденция наблюдается, вы перебрасываете соперника больше чем в два раза

- А что такое броски - это ж не голы. Можно и в три раза перебросать, а результата не добиться. Забивать надо.

- Как оцените игру Коваржа сегодня?

- В принципе, за исключением первой пропущенной шайбы, на своем уровне сыграл.

- Когда вернется Мегалинский после травмы?

- Это долгая история. Дай бог, в январе. (Алексей МАКСИМОВ)