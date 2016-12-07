Владимир Крикунов: "Давайте не будем о вратарях"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (3:4) заявил, что его команде не хватило "физики". Наставник отказался обсуждать вратарский вопрос.

– Пропустили гол, который смоделировали на тренировке, - сказал Крикунов. - Знали, как соперник забивает после прострела, тем не менее пропустили таким образом второй гол во встрече. 6 дней у нас было, когда мы потренировались, вот и играем за счёт "физики". Хотя Ее сегодня и не хватило. Могли и исправить ситуацию, но не забили в пустые ворота – любой из вас наверное забил бы в той ситуации. Значит, так и должно было быть. Перешли на игру в три звена, в итоге, сражались. По самоотдаче вопросов нет, бились.

– Вратарский вопрос беспокоит?

– Давайте не будем о вратарях. Играют они, и играют. Других у нас нет.

– Но вы ищете вратаря?

– Ищем. Но где его взять. Все вратари играют. Посмотрим.

– Почему не взяли в конце тайм-аут?

– Не имел права. (Алексей МАКСИМОВ)