Владимир Крикунов: "Автомобилисту" в матче с "Ладой" мешала маленькая площадка"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (1:3) отметил, что команда очень слабо сыграла в нападении. По его словам, одной из причин могло быть то, что в Тольятти маленькая площадка.

- Мы очень слабо сыграли в нападении - практически не создали никаких особенных моментов, - приводит пресс-служба "Лады" слова Крикунова. - Наверное, мешало и то, что площадка маленькая, непривычная. Хотя ребятам говорили, что все надо делать быстрее - быстрее думать, быстрее принимать решения. Плюс еще и нападающим противника сделали пару подарков, после которых нам забили.

- Не было ли недонастроя на "Ладу" после победы в Магнитогорске?

- Нет, не думаю. Мы после игры сразу предупредили ребят, чтобы они думали о следующей игре, так как это был первый в сезоне матч, и так сложилось, что мы его выиграли. Но чемпионат только начинается, первые игры - еще все возможно.