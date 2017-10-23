21:49 | Хоккей — КХЛ

"Витязь" забросил четыре безответные шайбы в ворота минского "Динамо"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" дома обыграл минское "Динамо" со счетом 4:0.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Динамо" (Минск) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Семин – 2 (бол., Копейкин), 10:33 – 1:0. Мозик – 3 (Макеев), 30:36 – 2:0. Макеев – 9 (бол., Мозик, Рендулич), 37:10 – 3:0. Макеев – 10 (мен., Горак), 46:07 – 4:0.

Вратари: Сапрыкин – Энрот (Карнаухов, 50:56).

Штраф: 4 – 33.

Броски: 33 (11+13+9) – 27 (7+9+11).

Судьи: Фатеев, Хейккинен.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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