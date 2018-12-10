"Витязь" одолел в гостях минское "Динамо"

Подмосковная команда выиграла в столице Белоруссии со счетом 1:0.

Единственную и победную для гостей шайбу в матче забросил форвард Александр Шевченко. Случилось это на 10-й минуте первого периода.

После этой победы "Витязь" сравнялся по набранным очкам с московским "Динамо". У обеих команд по 37 набранных баллов, они занимают седьмое и восьмое места соответственно.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Витязь" (Подольск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Шевченко - 2 (Головков, Ортио), 9:03 - 0:1.

Вратари: Энрот (59:30) - Ортио.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 25 (4+10+11) - 18 (10+6+2).

Судьи: Фатеев, Франо.

10 декабря. Минск. "Минск-Арена".

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