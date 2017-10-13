Виталий Прохоров: "Класс молодых хоккеистов становится ниже"

Олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров отметил, что некоторым хоккеистам удалось пробиться в КХЛ благодаря лимиту. По мнению эксперта "СЭ", этим игрокам необходимо набраться опыта.

- Система, которая существует в КХЛ, абсолютно такая же, какая была в последние годы - она никак не изменилась, - считает Прохоров. - Сейчас основой для молодежной сборной России должны становиться хоккеисты 1998 года рождения - но в основе своих клубов играют лишь единицы, да и то не в ведущих звеньях.

Так было не всегда. Если мы посмотрим статистику последних двух сезонов, когда в КХЛ "молодыми" были хоккеисты 1996 г.р. (чемпионат-2015/16) и 1997 г.р. (2016/17), то картина была намного лучше. Коршков, Светлаков, Красковский, Самсонов, Капризов, Воробьев, Полунин - все они получали достаточно времени и играли важную роль в своих командах.

В чем разница? Класс хоккеистов уходит и становится ниже и ниже. Если мы берем поколения, которые родились в начале 90-х, то их качество было выше. Да, некоторым ребятам удалось пробиться в КХЛ благодаря лимиту на молодых игроков. Но пока в их действиях очень много суеты, и они не проявляют своих лучших качеств - им надо набраться опыта. Все очень стараются, но не скажешь же, что кто-то из них новый Макдэвид, не правда ли? Ни Никита Макеев из ЦСКА, ни Михаил Мальцев из СКА, ни Артур Каюмов, который, к сожалению, получил серьезную травму, еще не доросли до лидирующих позиций в своих клубах, до первого-второго звена.

Сейчас выделяется Григорий Дронов из "Магнитки", который в последних матчах проводит по 20 минут на льду. В прошлом сезоне он ездил и на молодежную суперсерию, и на МЧМ. Это габаритный защитник, у него есть хорошие перспективы. При должном старании он может вырасти в игрока национальной сборной. Но он должен проделать большой объем работы.

Почему в КХЛ нет новых Кузнецовых и Капризоых?