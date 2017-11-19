Виталий Кравцов: "Непопадание в молодежную сборную России делает меня злее"

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов подчеркнул, что непопадание в состав молодежной сборной России мотивирует его на работу. Форвард планирует сконцентрироваться на играх в КХЛ.

– Я не столько расстраиваюсь, что не берут в сборную, что в Канаду не поехал, сколько это делает меня злее по-спортивному, по-хорошему, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова. – Значит, не подхожу тренеру Брагину, эти мысли мотивируют меня на работу. На турнире в Балашихе свой уровень не показал, просто можно сказать, что пять дней из жизни выпало. Вот и все.

Не показывал там хоккей, в который умею играть, да и даже тот, в который не умею играть – не показывал. Стараюсь не думать про чемпионат мира. Конечно, хочется попасть в сборную на год вперед, но все зависит от того, как покажу себя. Будут ли довольный моей игрой, буду ли я сам доволен своей игрой. Сейчас концентрируюсь на сезоне КХЛ, на клубе, но понятно, что это в голове сидит все равно, я буду стараться

В текущем сезоне Кравцов провел за "Трактор" 17 матчей в КХЛ, в которых отметился 4 баллами (1+3) за результативность.