Виктор Тихонов: "Легионеры тащат "Локомотив"

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от встречи с "Локомотивом" во втором раунде плей-офф КХЛ.

– С "Северсталью" быстро расправились.

– Была тяжелая серия с "Северсталью". Они здорово играли, задавали темп. И нам повезло, что мы выиграли 4-0. Ребята из сборной смогли перестроиться, отдохнуть. Отдохнули, настроились и теперь полностью готовы к "Локомотиву". "Локомотив" всегда играет агрессивно, играет в тело, очень мало допускает ошибок, старается наказывать соперника за ошибки. С ними всегда тяжело. И ключ к успеху – стараться не ошибаться.

– В составе СКА 15 олимпийских чемпионов. Многие говорят, что им будет трудно настроиться на еще один трофей.

– Все ведь профессионалы, и у всех огонь горит в глазах. Все хотят выходить, побеждать. Все настроены на максимум. Особенно сборники в хорошей форме.

– Согласны с тем, что "Локомотив" бегает по рельсам?

– Шутите?

– Это не шутка. Скорее, метафора.

– На самом деле тяжело против такой команды играть. Они играют агрессивно. Когда знаешь, что соперник идет, не будет прокатываться и будет бить, заставляя двигаться быстрее, это, конечно, может приводить к ошибкам. Именно к этом и готовимся.

– Тренеры акцентировали нимание на легионерах "Локомотива"?

– Они очень хорошо проводят плей-офф, тащат команду. Но у нас тоже есть хорошие пятерки, оборонительное звено. Должны справиться с этим.

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