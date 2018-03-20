Виктор Козлов: "С такой командой как "Ак Барс" нужно прям до первого вбрасывания быть готовыми. Ошибок они не прощают"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов прокомментировал итоги третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина против "Ак Барса" (2:5, 1-2). Специалист также поведал о спорных решениях арбитров, связанных с третьей и четвертой пропущенными шайбами.

– Соперник удачно реализовал свои моменты, – сказал Козлов. – У нас тоже была возможность забить, но их вратарь был на высоте, сделал пару хороших сейвов. Завтра очень важный матч для нас – поэтому говимся.

– Начало первого и второго периодов получилось так, будто бы немножко проспали. С чем это связано?

– С чем это связано? Может быть потеря концентрации. Из-за этого ошибки. И опять же: соперник не прощает ошибок, которые мы допускаем. С таким соперником как "Ак Барс" нельзя совершать ошибки и нужно играть более сконцентрированным, еще более самоотверженным, и вместо старого процентов нужно выдавать сто десять. Иначе тяжеловато.

– После третьего пропущенного гола, даже когда арбитры уже посмотрели взятие ворот на предмет пересечения шайбы линии, вы все-равно о чем-то с ними разговаривали. Расскажите, если не секрет.

– Нам показалось, что до этого сетку за воротами задела шайба, то есть покинула площадку. Потом хотели попросить консультацию, но судьи объяснили, что они не видели этого момента. Порекомендовали не делать этого. Поэтому такой был разговор.

– А в случае с четвертой шайбой, когда было подозрение "вне игры", успели рассмотреть эпизод?

– Нам показалось, что было "вне игры", но все-таки его не признали.

– Половину шайб в серии против "Ак Барса" ваша команда пропустила в первые три минуты периодов. Это всё-таки тенденция, когда команда выходит из раздевалки несконцентрированной до конца?

– Мы работаем над этим, но, видимо, где-то не до конца включаемся сразу же. Опять же повторюсь: с такой командой как "Ак Барс" нужно прям до первого вбрасывания быть готовыми. Ошибок они не прощают.