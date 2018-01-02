Вестерлунд заменит Скабелку на Матче звезд КХЛ

Произошло изменение в тренерском составе участников Матча звезд КХЛ-2018, информирует официальный сайт лиги. В связи с отставкой главного тренера "Авангарда" Андрея Скабелки сборную дивизиона Чернышева возглавит Эркка Вестерлунд из "Салавата Юлаева".
60-летний финский специалист в качестве тренера завоевал серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и бронзу чемпионатов мира. Также Вестерлунд дважды выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира. С марта 2017 года возглавляет "Салават".
Отметим, что эта уже третья замена в тренерском составе на Матч звезд-2018. Так сборной дивизиона Харламова должен был руководить главный тренер "Ак Барса"Зинэтула Билялетдинов, но он не сможет принять участие в матче по состоянию здоровья, его заменил главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров.
Кроме того, по семейным обстоятельствам не сможет принять участие в матче главный тренер СКА Олег Знарок, вместо него сборную дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен из "Йокерита".
Таким образом, из первоначального списка остался только Игорь Никитин (ЦСКА), который станет главным тренером дивизиона Тарасова. Напомним, что Матч звезд пройдет в Астане 14 января.