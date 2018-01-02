Вестерлунд заменит Скабелку на Матче звезд КХЛ

Произошло изменение в тренерском составе участников Матча звезд КХЛ-2018, информирует официальный сайт лиги. В связи с отставкой главного тренера "Авангарда" Андрея Скабелки сборную дивизиона Чернышева возглавит Эркка Вестерлунд из "Салавата Юлаева".

60-летний финский специалист в качестве тренера завоевал серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и бронзу чемпионатов мира. Также Вестерлунд дважды выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира. С марта 2017 года возглавляет "Салават".

Отметим, что эта уже третья замена в тренерском составе на Матч звезд-2018. Так сборной дивизиона Харламова должен был руководить главный тренер "Ак Барса"Зинэтула Билялетдинов, но он не сможет принять участие в матче по состоянию здоровья, его заменил главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров​.

Кроме того, по семейным обстоятельствам не сможет принять участие в матче главный тренер СКА Олег Знарок, вместо него сборную дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен из "Йокерита".

Таким образом, из первоначального списка остался только Игорь Никитин (ЦСКА​), который станет главным тренером дивизиона Тарасова. Напомним, что Матч звезд пройдет в Астане 14 января.