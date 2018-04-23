Валерий Шанцев: "Динамо", по всей видимости, продолжит играть в в "ВТБ Ледовом дворце"

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев сказал, что команда, скорее всего, проведет все домашние игры сезона-2018/19 в "ВТБ Ледовом дворце", который находится в "Парке легенд". Ранее пресс-служба "ВТБ Арены", располагающейся в Петровском парке сообщила о готовности принять бело-голубых с начала следующей "регулярки".

- Мы отработали наш проект договора с "ВТБ Ледовым дворцом", на котором играли минувший сезон, и послали им на подпись договор на следующий сезон, - цитирует ТАСС Шанцева. - По всей видимости, мы продолжим играть в этом дворце, потому что арена в Петровском парке не готова.

Для того, чтобы определить, готово там (на "ВТБ Арене". - Прим. "СЭ") все или нет, нужен акт ввода арены в эксплуатацию, заключение МВД о безопасности, паспорт безопасности. Надо, чтобы объект был включен в реестр спортивных сооружений Минспорта, а никто сегодня не подпишет ни одного договора, если что-то сделано не так или не доделано. История с "Зимней вишней" у всех перед глазами.

У нас пока ни одного из этих документов нет, и управляющая компания арены не может с нами заключить договор, поскольку она еще не является собственником этой арены. Этот объект не включен в реестр имущества, и на него нет свидетельства. Без этого нельзя подписывать договор, которого к нам даже не поступало.