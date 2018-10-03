Валерий Белов: "Витязь" не смог ничего противопоставить "Авангарду"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (0:6) извинился перед болельщиками за игру своей команды. У наставника остались вопросы к игрокам по самоотдаче.

– Хочу извиниться перед нашими болельщиками за эту игру. Честно говоря, мы не смогли сегодня ничего противопоставить "Авангарду", - цитирует пресс-служба клуба Белова. - Мы попали в сложную ситуацию: у нас три защитника сломались и не смогли сегодня принять участие в матче. Для нас это большая потеря, было очень сложно сегодня. Будем готовиться к выездной серии. Надеюсь, что болельщики нас все равно будут поддерживать.

– Почему у ветеранов и легионеров сегодня не было такой заряженности, как у молодежи?

– У меня тот же вопрос, я его сам себе задаю. Завтра им задам. Я с вами здесь согласен.