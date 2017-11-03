Валерий Белов: "Реализация "лишнего" – огромный резерв "Витязя"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (2:3 ОТ) подчеркнул, что у нет претензий к своей команде.

– "Барыс" с победой, хочу сказать, что игра была очень интересной, напряженной. Получилась мужская борьба, к команде претензий нет, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Белова. – Проигрывая, нашли в себе силы, сравняли, в третьем периоде владели инициативой.

Единственный момент, который не понравился, то это игра в большинстве, даже несмотря на то, что мы забили "5 на 3". Но возможностей было достаточно, но в этом компоненте сыграли не очень уверенно. Проблемы есть у нас, хотя каждую игру забиваем по шайбе в большинстве, но огромный наш резерв – это реализация "лишнего".