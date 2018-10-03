Вадим Епанчинцев: "Пока "Спартак" не может играть на равных со СКА"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от СКА​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:6) извинился перед болельщиками.

– При счете 0:0 еще был какой-то хоккей, потом с нашей стороны был уже не игра, а ее подобие, - цитирует пресс-служба клуба Епанчинцева. - Соперник почувствовал кровь и воспользовался моментом. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками – впереди у нас две домашние игры, в которых мы должны реабилитироваться.

– В прошлом матче вы проиграли ЦСКА, сегодня – СКА, а ведь это принципиальные соперники для красно-белых. Почему не получается настроиться на такие матчи?

– К сожалению, пока не можем играть на равных с такими командами. Уровень мастерства у них намного выше. Сегодня было стыдно стоять на лавке и смотреть на то, что происходит. Такие ошибки допускать нельзя. И показываем, и рассказываем ребятам, но пока имеем то, что имеем.