03:58 | Хоккей — КХЛ

Вадим Епанчинцев: "Пока "Спартак" не может играть на равных со СКА"

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Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от СКА​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:6) извинился перед болельщиками. 

 
2 октября. Москва. &quot;Спартак&quot; - СКА - 0:6. Артем Зуб и Артем Воронин."Спартак" даже не сопротивлялся. СКА унизил народную команду при полных трибунах

– При счете 0:0 еще был какой-то хоккей, потом с нашей стороны был уже не игра, а ее подобие, - цитирует пресс-служба клуба Епанчинцева. - Соперник почувствовал кровь и воспользовался моментом. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками – впереди у нас две домашние игры, в которых мы должны реабилитироваться.

– В прошлом матче вы проиграли ЦСКА, сегодня – СКА, а ведь это принципиальные соперники для красно-белых. Почему не получается настроиться на такие матчи?

– К сожалению, пока не можем играть на равных с такими командами. Уровень мастерства у них намного выше. Сегодня было стыдно стоять на лавке и смотреть на то, что происходит. Такие ошибки допускать нельзя. И показываем, и рассказываем ребятам, но пока имеем то, что имеем.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/poslematchevaya-press-konferentsiya-02-10-18/

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