В субботу пройдет торжественная церемония открытия памятника Владимиру Петрову

В субботу, 30 июня, состоится торжественная церемония открытия памятника на могиле двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, одиннадцатикратного чемпиона СССР, пятикратного обладателя Кубка СССР, ЗМС СССР Владимира Петрова, информирует официальный сайт ЦСКА.

Мероприятие состоится на Федеральном военном мемориальном кладбище. Для прохода на кладбище болельщикам и поклонникам таланта Петрова необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Время и место сбора болельщиков: 11.30 у КПП.

Напомним, что Петров умер 28 февраля 2017 года в возрасте 69 лет. Он также имеет серебряную медаль Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде. В ЦСКА и сборной СССР Петров долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.