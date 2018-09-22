В чем прелесть хоккея? Рассказывает тренер "Авангарда" Хартли

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем" (4:2) подчеркнул: в хоккее тренеры работают до того момента, когда шайба оказывается на льду, – после вбрасывания все зависит уже от игроков.

– Мы сегодня одержали очень важную и большую победу, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Хартли. – Чувствовалось, что "Куньлунь" хорошо показал себя во втором периоде, а в первом, я думаю, мы все-таки доминировали. Но благодаря работе вратаря Лазушина им удалось сравнять счет и не дать нам завладеть инициативой. Я думаю, что именно гол Семенова, который он забросил под занавес второго периода, переломил ситуацию, придал нам энергии. Затем, в начале третьего периода, мы смогли забросить третью шайбу. Хочу сказать, что "Куньлунь" здорово смотрелся во втором и третьем периодах, они хорошо двигались, и в целом сегодня получилась отличная зрелищная игра.

– Вы наверняка разобрали матч с "Барысом" (4:3 Б). Что же было причиной провала в игре после первого периода? Какие выводы вы сделали, чтобы и с "Сибирью" (3:1), и сегодня сыграть ровно все 60 минут?

– Каждая игра отличается от любой другой, это всегда новый вызов, поскольку и игроки, и системы каждый раз разные. Приходится с этим сталкиваться и работать. Бывают дни, когда шайба легко идет в ворота, бывает, наоборот, что-то не ладится. В этом и прелесть хоккея. Поэтому и в плей-офф нередко играют до седьмого матча. Бывает, и вратарь хорош, и реализация большинства на высоте, и в меньшинстве удается надежно обороняться. Мы, тренеры, работаем до того момента, когда шайба оказывается на льду. После вбрасывания дело уже за игроками.

– Сегодня была ротация в составе, получили шанс Пережогин и Кошелев. Насколько вы довольны их игрой?

– Я очень доволен, как ребята сегодня выступили – и Пережогин, и Кошелев. Они провели очень хорошую игру. Хочу сказать, что нам везет: да, Пивцакин был травмирован, но за исключением этого случая нам удается избежать травм. Березину сегодня немного нездоровилось, но это такие мелочи, когда игрок выбывает на день и затем снова в составе. У нас отлично ребята играют, поэтому порой даже сложно проводить ротацию. Я вижу как все, кто бы ни выходил на лед, усердно трудятся, как они нацелены на ворота, как хотят побеждать. Меня это, конечно, радует.