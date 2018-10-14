В Балашихе почтили память Алексея Черепанова

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – "Барыс" в Балашихе зрители почтили минутой молчания память форварда омской команды Алексея Черепанова, который ушел из жизни 10 лет назад.

Черепанов скончался в возрасте 19 лет 13 октября 2008 года после матча "Витязь" - "Авангард" в Чехове от сердечного приступа. Позже судебно-медицинской экспертизой было установлено, что хоккеист страдал миокардитом – заболеванием сердца, несовместимым со спортом.

"Авангард" из-за проблем с собственной ареной в Омске в этом сезоне проводит домашние матчи в Балашихе.