17:29 14 октября | Хоккей — КХЛ

В Балашихе почтили память Алексея Черепанова

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Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Авангард""Барыс" в Балашихе зрители почтили минутой молчания память форварда омской команды Алексея Черепанова, который ушел из жизни 10 лет назад.

Черепанов скончался в возрасте 19 лет 13 октября 2008 года после матча "Витязь" - "Авангард" в Чехове от сердечного приступа. Позже судебно-медицинской экспертизой было установлено, что хоккеист страдал миокардитом – заболеванием сердца, несовместимым со спортом.

"Авангард" из-за проблем с собственной ареной в Омске в этом сезоне проводит домашние матчи в Балашихе.

 

 

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