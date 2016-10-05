20:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

В "Автомобилисте" обеспокоены последними результатами команды

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Директор "Автомобилиста" Максим Рябков после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (3:4) отметил, что руководство клуба намерено предприянть шаги для исправления ситуации. Команда Андрея Разина проиграла шесть матчей подряд.

- Сейчас могу только констатировать, что команда переживает игровой и психологический спад, - приводит "Р-Спорт" слова Рябкова. - Естественно, то, что из восьми последних матчей мы проиграли семь, никого из нас не устраивает, и мы очень обеспокоены этим и будем думать, что делать и как быть, какие мы можем предпринять шаги в этой связи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161005/1110377956.html

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