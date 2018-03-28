Умарк, Бэйлен и Коскинен - лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ

КХЛ определила лучших игроков второго раунда плей-офф Кубка Гагрина. Лучшим вратарем признан голкипер СКА Микко Коскинен. Он одержал победы в четырех из пяти матчей, два из них отстоял на ноль и отразил 97,06 бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признан Ник Бэйлен ("Трактор"), в семи матчах против "Салавата Юлаева" одержавший вместе с командой четыре победы, набравший в них 6 (2+4) очков и завершивший серию с показателем полезности "+8".

Лучшим нападающим признан Линус Умарк ("Салават Юлаев"), в семи матчах серии против "Трактора" набравший 8 (2+6) очков при показателе полезности (+1). Также на счету форварда уфимского клуба 31 бросок по воротам.