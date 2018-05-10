"Трактор" проявляет интерес к Медведеву и Мартынову

По информации "СЭ", "Трактор" интересуется двумя защитниками "Авангарда" – Евгением Медведевым и Егором Мартыновым. Оба хоккеиста являются воспитанниками челябинского клуба.

35-летний Медведев провел в прошлом сезоне за "Авангард" 54 матча в регулярном сезоне и 7 в Кубке Гагарина, набрав 30 (11 + 19) и 2 (1+1) очка соответственно.

На счету 27-летнего Мартынова 22 (9+13) очка в 53 встречах регулярки и 2 передачи в 7 играх плей-офф.

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