"Торпедо" уступил в четвертом матче подряд. Нижегородская команда проиграла "Сочи"

"Сочи" одержал победу над "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2. В составе победителей по разу отличились нападающие Андрей Алтыбармакян, Мартин Бакош, Дамир Жафяров и защитник Вадим Хомицкий. Дублем за хозяев также отметился Эрик О'Делл.

"Сочи" занимает седьмое место в Западной конференции с 44 очками. "Торпедо" с 47 баллами также располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Паршин – 12 (Огиенко, Жафяров), 4:42 – 0:1. Хомицкий – 2 (Калетник), 5:14 – 1:1. Алтыбармакян – 2 (Акмальдинов), 9:52 – 2:1. О`Делл – 13 (Росен, Рыков), 33:50 – 3:1. О`Делл – 14 (Бочаров, Росен), 45:03 – 4:1. Бакош – 1 (Шмелев, Коллинс), 50:31 – 5:1. Жафяров – 13 (буллит), 57:31 – 5:2.

Вратари: Шикин – Тихомиров.

Штраф: 20 – 22.

Броски: 44 (15+18+11) – 26 (7+10+9).

Судьи: Сергеев, Соин.

24 декабря. Сочи. ДС "Большой".

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