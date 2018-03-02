"Торпедо" сыграет с "Локомотивом" с нашивками в память о Викторе Коноваленко

Матчи стартующего 3 марта плей-офф Кубка Гагарина "Торпедо" проведет с памятными нашивками в честь 80-летия со дня рождения легенды советского и горьковского хоккея, двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, почетного гражданина Нижегородской области Виктора Коноваленко, информирует официальный сайт клуба.

"11 марта великому голкиперу сборной СССР и команды "Торпедо" исполнилось бы 80 лет, - отмечается в сообщении. - В связи с юбилейной датой хоккейным клубом "Торпедо", помимо проведения игр с нашивками на груди игроков, совместно с ветеранами команды запланированы открытие второй части экспозиции, посвященной великому голкиперу во Дворце спорта имени В.Коноваленко, передача бюста Виктора Сергеевича в музей славы отечественного хоккея в московском Парке Легенд и ряд других мероприятий.

Виктор Сергеевич – один из самих знаменитых нижегородцев. Его именем в городе назван бульвар и хоккейная арена. Под сводами домашней арены нижегородского клуба поднят золотой именной стяг, а его номер "20" навечно выведен из обращения в хоккейном клубе "Торпедо".